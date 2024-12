Cautiva Becky G en el Flow Fest: Devoción al urbano

Por: Agencia Reforma

Noviembre 26, 2024 -

Becky G y su perreo discreto y seductor cautivaron en el Flow Fest.

Luego de cantar "Mala Santa", "Fulanito" y "Chanel", la mexicoestadounidense la hizo en grande en el escenario principal cuando invitó a Oscar Maydon al escenario para entonar "Mercedes".

"Yo soy de raíces jaliscienses, por eso me echo un shotcito; bueno no, un shotsote", dijo la estrella.

De 27 años, se echó a la bolsa a sus fans cuando les dio su interpretación de "Becky From the Block" y "Bailé con Mi Ex", aunque no hubo nada como el frenesí que produjeron "Mayores" y "Sin Pijama".

En esta edición, que tuvo entre sus figuras estelares a Chencho Corleone y Paulo Londra, drones destaparon que Grupo Frontera era el artista invitado, y la gente corrió para corear "Por Qué Será", "Un x100to" y "No Se Va".

Con su propio show, Jay Wheeler fue una de las estrellas que más deslumbró e impactó: dio cátedra de baile, música y canto, con la interpretación de "Dime Que Sí", "Dícelo" y "Otro Más".

"Ustedes nos dan vida, ustedes son el motor de nuestra vida y de nuestra música. Gracias, México, por tanto amor", le dijo a su público.

Dejó para el final tres de sus grandes éxitos: "No Confió", "La Curiosidad" y "Pacto".

Un poco más temprano, la chaviza fue a demostrarle su devoción, amor, admiración y encanto a El Malilla, el exponente mexicano del urbano pop de mas impacto actualmente.

Sus fans, reunidos en el escenario principal, bailaron y cantaron con él varios de sus éxitos como "G Low Kitty" y "B de Bellako".

"Feliz cumpleaños, mami", le dijo el cantante a una chica que llevó un cartel pidiéndole esa felicitación. "Te invito a mi boda, tú serás mi esposo", leyó otro, y se río.

EN EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ

´REZAN´ FANS A SUS ÍDOLOS EN EL FLOW FEST

"Lleve su Santito, llévese a Rels B o al Malilla, les reza y les dan un buen show", decía doña Aurora, una vendedora afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez. Traía consigo un montón de estampas de las estrellas del Flow Fest, con el rostro de los famosos sobrepuesto en la estampita de San Judas Tadeo. Así como lo han hecho con Taylor Swift, Paul McCartney o Luis Miguel, los vendedores ambulantes repartieron el amor celestial en estampitas "religiosas", a diez pesos cada una. Y muchos las compraron como recuerdo para llevar en la cartera o sólo de souvenir. Becky G, Arcángel, Chencho Corleone y Paulo Londra, eran otros de los "santos" en el Flow Fest, de quienes abundaban entre estampitas y playeras, carteles y mercancía apócrifa afuera del lugar. Y también en la memorabilia oficial dentro del recinto.