Busca frenar abuso doméstico con documental

La Reina Camila protagoniza un documental con el que busca crear conciencia sobre el tema de violencia y abuso doméstico a través de una campaña que ha promovido y filmado desde su coronación.

El proyecto fue presentado en el Festival de Televisión de Edimburgo y se dice que también cuenta con algunos vistazos de la coronación de Camila, según The Telegraph.

"Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors" (Su Majestad la Reina: Tras Puertas Cerradas) es el título tentativo del documental, el cual fue compuesto por escenas del día a día de Camila en su campaña contra el abuso doméstico en las escuelas de Londres, en las cuales ha dicho se debería de enseñar a los jóvenes a respetar a todos como parte de su iniciativa.

Sue Murphy, directora de Factual Entertainment afirmó durante la presentación: "La cadena ITV se enorgullece de realizar este documental con Su Majestad, la Reina, sobre este tema tan importante. Esperamos que la película genere conciencia e inspire cambios en nuestra sociedad".

De acuerdo con un reporte de Deadline, el largometraje llevará a la reflexión sobre el origen de los abusos, cuestionará cómo detener el ciclo del abuso y mostrará algunas entrevistas de supervivientes.