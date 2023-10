Aparece con traductor de lujo

Ciudad de México

Bad Bunny sigue conquistando Hollywood y el mundo del entretenimiento estadounidense, pues se convirtió en el más reciente invitado a "Saturday Night Live", y aunque se ha dado a conocer por seguir hablando español sin importar en qué parte del mundo se encuentre, en esta ocasión demostró que cada vez domina mejor el inglés, pues a pesar de que Pedro Pascal fungió como su "traductor", el músico no necesitó de mucha ayuda para expresarse.

En los últimos meses, el cantante boricua ha sido visto más ocasionalmente en las calles de Los Ángeles, California, que en su natal Puerto Rico. Desde que comenzó su relación amorosa con Kendall Jenner, son muchos los aspectos que han cambiado en la vida de Benito, pues a pesar de que él asegura que seguirá creando música en español, en los últimos meses mejoró su inglés notablemente, pues sólo de esa forma se puede comunicar efectivamente con la modelo.

Es el propio músico de 29 años que ha hecho esta confesión cuando dijo a "Vanity Fair" que en inglés le permitió hablar con una persona que, de otro modo, no habría podido conocer más a fondo, de la misma manera que hace referencia a esta cuestión en una de las canciones de "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", su más reciente álbum de estudio, en el que por primera vez hace más uso del inglés pues, si bien no hay ninguna canción que cante completamente en este idioma, hay una que otra frase que demuestra que ya no está peleado con la idea de integrarlo en su música.

SE LUCE

Otra de estas demostraciones tuvo lugar en su debut en "Saturday Night Live", cuando anoche apareció como su más reciente anfitrión al lado de otros grandes artistas, como el actor chileno, Pedro Pascal y las estrellas Lady Gaga y Mick Jagger.

Al iniciar el programa, Benito habló por completo en inglés: "My name es Benito and I´m very exciting to be here on ´Sabado gigante´, sorry... sorry SNL", dijo entre risas, pues el músico aparentó que no sabía en qué programa estaba y que lo había confundido con el famoso programa de Don Francisco.

El intérprete de "Fina" también dijo (en inglés) que sabía que había personas que se cuestionaban si era capaz de conducir el programa cuando no dominada perfectamente el idioma; sin embargo, destacó que eso lo tenía sin cuidado, pues él podía hacer lo que quisiera, sobre todo porque considera que el español es más sensual que el inglés.

OVACIONADO

"I do whatever i want (Yo hago lo que quiera)", dijo, mientras recibía una ovación del público.

"So... I can´t host this show in english, I can´t order McDonald´s in english, i can´t have sex in english... yeah, but I prefer sex in spanish (Así que no puedo conducir este programa en inglés, no puedo ordenar en McDonald´s en inglés, no puedo tener sexo en inglés, sí pero prefiero el sexo en español)", dijo ganándose la aprobación de la audiencia.

En ese momento, Bad Bunny introdujo a Pedro Pascal que, con una mejor pronunciación del idioma, asistió al músico, aunque en realidad pareciera ser más un pretexto para reunirlos en el escenario que para fungir como su traductor, pues durante todos los sketches en que ambos participaron y las intervenciones que hicieron a lo largo de la noche, tanto el actor como el cantante optaron por hablar en español e inglés.

De hecho, el choque cultural entre Latinoamérica y Estados Unidos fue uno de los temas que abordaron durante sus sketches, pero a la inversa, pues en uno de ellos se disfrazaron de la madre y abuela de un hombre que lleva a una mujer estadounidense a casa, a presentarla como pareja y es despreciada por la familia por no tener las mismas raíces que él.

APOYADO POR LA NOVIA

No hay que perder de vista que Kendall Jenner fue captada en su arribo a las instalaciones del programa para apoyar al puertorriqueño, con quien comenzó a salir públicamente en febrero pasado.