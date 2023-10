Hidalgo, Tx

El Payne Arena de Hidalgo, Texas recibió el viernes 20 de octubre a Lucero y Mijares con su gira de conciertos "Hasta que se nos hizo", en un recinto abarrotado por fans de ambos lados de la frontera.

Ambos han forjado carreras brillantes, por lo que fue una noche de puros éxitos, quedando muchas canciones fuera del set list; pero en esta ocasión el público de Reynosa y Texas cantaron al unísono temas como:´ "Si me enamoro", después se escucharon grandes éxitos como "No se murió el amor", "Solo", "Me acordaré de ti", "Siempre", "No hace falta" y "Baño de mujeres" y cedió turno a Lucero, quien interpretó temas icónicos, como "Electricidad", "Sobreviviré" y "Veleta".

Entre una canción y otra, la cantante aprovechó para agradecer al público su cariño y presencia. Poco después, Mijares regresó al escenario para cantar juntos "Cuatro veces amor" y "Tácticas de guerra".

Lucero también apareció vestida de charro acompañada por su mariachi e interpretó: "Noa, noa", "Llorar", "Ya lo sé que tú te vas" y "17 años", original de Los Ángeles Azules, y "Cómo te voy a olvidar" y "El listón de tu pelo".

Después llegaron "Soldado del amor", "Bella", "Para amarnos más" y una de las más esperadas de la velada: "Si me tenías". Tras más de dos horas de show Lucero y Mijares decidieron cerrar el espectáculo con "El privilegio de Amar".