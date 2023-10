Comprometidos con la salud mental

Ciudad de México

Selena Gómez y Miley Cyrus son algunos de los famosos que han aprovechado su influencia para exponer y abordar enfermedades de salud mental; hace días se conmemoró el día para crear conciencia y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental.

Ya sea en sus redes sociales, documentales, series o charlas con especialistas, diferentes celebridades han decidido hablar abiertamente sobre su depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas, con la finalidad de abrir la conversación entre sus seguidores.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada cuatro personas experimentará algún tipo de problema de salud mental en algún momento de su vida.

SELENA GÓMEZ

Se retiró temporalmente de los escenarios y de la actuación para internarse de propia voluntad en una clínica para tratar su depresión.

En su documental "Mi Mente y Yo", disponible en Apple TV+, expuso su constante lucha contra la enfermedad autoinmune lupus y su trastorno de bipolaridad que le hicieron llegar a plantearse el suicidio.

Desde el 2020, la intérprete de "Calm Down" ha sido una de las principales voceras y creó Rare Impact Fund, dedicada a proveer servicios de salud mental para personas de bajos recursos.

MILEY CYRUS

La intérprete de "Flowers" alcanzó la fama internacional con tan sólo 13 años, lo que le generó diferentes problemas a nivel mental que aumentaron durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19.

Fue entonces cuando creó "Bright Minded: Live with Miley", una serie de entrevistas a través de una transmisión en vivo en Instagram en el que la cantante invitaba a especialistas y a varios de sus amigos famosos para hablar de los problemas que causaban el aislamiento.

JONAH HILL

El actor quiso compartir con el mundo lo bien que le hacía la terapia, por lo que hizo el documental "Stutz" para Netflix, en el que su psiquiatra Phil Stutz muestra parte de su consulta, así como los métodos que este utiliza, ya que el especialista prefiere tener un papel más activo en el proceso de sus pacientes y da herramientas para "convertir sus problemas en posibilidades".

La estrella de "El Lobo de Wall Street", quien lleva más de 20 años con ataques de ansiedad, explica en la cinta que para él era importante darle al televidente, de manera más accesible, herramientas necesarias para salir adelante cuando se sienten perdidos y sin rumbo.

DEMI LOVATO

Si alguien estuvo a punto de perder la batalla contra su propia mente fue Demi Lovato, tal como lo cuenta la cantante y actriz en una docuserie de cuatro partes, disponible en YouTube.

En él, su familia, amigos y su equipo narran una sobredosis casi fatal en 2018 que hizo que la exestrella de Disney alcanzara un punto límite en su adicción y salud mental.

También se narra la experiencia con su padre que padecía trastorno bipolar y esquizofrenia y que murió solo. Detalla el enfoque en la apariencia y la belleza que le creó problemas de autoestima, incluso antes de llegar a la pubertad.

La intérprete de "Cool For the Summer" revela que la razón por la que compartía su experiencia era para que sus fanáticos pudieran empatizar con su lucha constante y no cometieran los mismos errores.

SE ENFRENTAN A SU MENTE

Adele confesó que padeció depresión posparto.

Emma Stone ha tenido que lidiar con ataques de pánico.

Zayn Malik detalló que sufre de ansiedad severa.

Lady Gaga padece de estrés postraumático por abuso sexual.

Leonardo DiCaprio reveló que padece de Trastorno Obsesivo Compulsivo desde niño.

Jim Carrey entró en una profunda depresión debido al suicidio de su ex novia.