Más líos con la justicia

Ciudad de México

Siempre ha sido una mujer de fe, aunque en su momento hasta persignarse le prohibieron, pero María Raquenel Portillo, "Mary Boquitas", decidió no callar más y por eso se animó a emprender una acción legal en Estados Unidos en contra de Sergio Andrade.

Raquenel presentó una demanda contra su exesposo en una Corte de Los Ángeles para pedir justicia contra el hombre que la sedujo a los 14 años y con el que se casó a sus 15 , en 1985. La pareja duró casada cinco años.

"Creo que la congruencia es importante para poder llevar un mensaje. Mi historia ya no la pude evitar. A mí ya me sucedió lo que me sucedió y ni modo, gracias a eso soy quien soy hoy, lo acepto y lo asumo", declaró Raquenel, hoy de 53 años.

"Le agradezco a Dios que al menos soy sobreviviente, que no perdí la vida y no caí en otras cosas, porque más víctimas han terminado de otra manera, desafortunadamente".