Agredida con celular

Ciudad de México

El fin de semana un fanático de Bebe Rexha fue arrestado por aventarle un celular en la cara a la cantante causándole heridas, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para ser intervenida quirúrgicamente.

De acuerdo con el medio Page Six, la intérprete de "In the Name of Love" se encontraba dando un concierto en Nueva York cuando un fan le aventó de la nada un celular en la cara, lo que causó que Rexha se cayera y estuviera unos minutos en el suelo; al ver que estaba sacando mucha sangre de un ojo, sus escoltas la sacaron del escenario y se la llevaron de inmediato al hospital.

De inmediato, Nicolás Malvagna fue detenido por usar su celular como arma, por lo que fue acusado de agresión grave y alterar el orden público; seguidores de Bebe Rexha comenzaron a abuchearlo por agredir a la cantante y ocasionar que el show se cancelara abruptamente.

RECIBE PUNTADAS

La intérprete de "Break My Heart Myself" compartió en su cuenta de Instagram que ya se encuentra bien, pero que tuvieron que suturarle la cara; incluso, en las imágenes se pueden percibir las heridas que tiene.

"Estoy bien", escribió





En redes sociales, fans de la cantante criticaron al agresor y comentaron que deberían hacer más protocolos para que revisen quién realmente es fan de Bebe Rexha.

"No puede ser que una persona tenga tanta maldad para hacer esto; las autoridades deben hacer algo para que no suceda esto, pobre Bebe Rexha", escribió una internauta.