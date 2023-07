Madura como conductor

Ciudad de México

¿Cuál es el Bueno? regresa el lunes a la pantalla del Canal 5 con su segunda temporada, para hacer pasar a los televidentes momentos llenos de emoción con increíbles concursos.

Su conductor, Facundo, dijo estar en su mejor momento pues ha madurado mucho en la forma de presentar su contenido. Apuntó que ahora su show es para disfrutar en familia sin preocuparse por su personalidad tan irreverente y atrevida.

"Por más que sé que algo de lo que hice en el pasado podría pegar ahorita pues ya lo hice, quiero experimentar otras cosas, no me obligo a ser el mismo de antes sólo por que le gustó a la gente", dijo Facundo, en conferencia de prensa.

GRANDES INVITADOS

Suárez coincidió y afirmó que tanto los invitados como los televidentes pasarán grandes momentos con el programa.

"Facundo como conductor está en su estampa madura, sigue siendo irreverente pero ya no con el público en su casa. Sigue siendo irrespetuoso pero no se pasa de la raya y eso lo ha convertido en un mejor conductor", agregó el productor

El programa de TelevisaUnivision, producido por Eduardo Suárez, también está conducido por Gina Holguín, quien contó que se sintió muy cómoda y con buena química a la hora de compartir el escenario con Facundo.

BIEN ACOMPAÑADO

"Él lo hace muy bien y eso me ayudó, su ritmo de trabajo y su vibra me transmitió que podía ser como soy. Además ya nos conocíamos y eso ayudó mucho para que tuviéramos buena química. Me gusta que la gente conozca una faceta que nunca habían visto de mí", compartió Holguín.

LA DINÁMICA

En ¿Cuál es el Bueno?, tres participantes llamados "farsantes" suben al escenario con un supuesto talento, oficio o una característica personal. Dos mienten y sólo uno dice la verdad, sólo uno es el bueno.

Cada emisión cuenta con tres invitados famosos que ponen a prueba su atención, inteligencia y audacia para tratar de descubrir a los "farsantes".

"Ha sido el programa más fácil de conducir en mi vida, porque el contenido ya está hecho, es sólo llegar a seguir los pasos. Lo que le pongo es mi personalidad, la dinámica con los famosos. Para mí lo más importante es que me divierto, me la paso chingón y me pagan", agregó Facundo.





A HORARIO ESTELAR

El show contará con 30 capítulos que se quedarán en el horario estelar de las 20:00 horas, de lunes a viernes, en el lugar de la novena temporada de Me Caigo de Risa que está por terminar.