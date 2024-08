Las clases no eran lo suyo

Nicolás Haza no lo niega: si en su época escolar hubiese existido un grupo de alumnos que vendieran las respuestas de los exámenes, habría sido su cliente.

"No era muy bueno, era distraído, tenía muchos reportes, dibujaba en la clase, me iba a caminar por la escuela. Nunca reprobé, era como de esas personas que no dormía por estar estudiando, escuchando música y no en el salón sentado, pero siempre pasaba de panzazo", dice.

Ahora, en la ficción, el actor de "Los ricos también lloran" y "Héroes" tiene la oportunidad de ser uno de esos "cerebritos" que conocen todas las respuestas, en la serie juvenil "Nadie nos va a extrañar", que llega este fin de semana a Prime Video.

La producción se ubica en el turbulento año de 1994, recordado por la aparición del EZLN y la crisis económica que acabó con empresas y la destrucción de patrimonio, pero centrándose en una escuela privada a la que llega un joven (Virgilio Delgado), que no obedece a la imagen del lugar.

Ahí hay un grupo de adolescentes que han encontrado en la venta de tareas y trabajos escolares a sus compañeros, dinero y popularidad, algo que puede irse a la basura por culpa de los conflictos físicos y personales propios de la edad.

"Hubiera sido amigo de ese grupo", confirma divertido Haza.

Catalina Aguilar Mastretta ("Cindy, la regia") y Samuel Kishi ("Los lobos") fueron los responsables de la dirección de los episodios, con un elenco encabezado, además de Nicolás y Virgilio, por Camila Calónico, Macarena Oz y Axel Madrazo.