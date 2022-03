Cineasta Sandoval asegura que el comediante no abusó de ella

La cineasta Gabriela Ivette Sandoval acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México, oficina especializada en atención a la mujer, para reiterar su defensa en torno al comediante "Tío Rober", quien presuntamente había abusado sexualmente de ella.

Esta semana comenzó a circular un audio donde Roberto Andrade, nombre verdadero del standupero, narraba que mientras su entonces novia dormía, intentó tener relaciones sexuales con ella.

En redes sociales se comenzó a utilizar el material extraído del podcast "La hora feliz" tachándolo de violador.

Desde un inicio Sandoval salió al paso para explicar que ella era de quien se refería y jamás hubo abuso sobre ella.

Ayer jueves lo reafirmó en su cuenta de twitter, donde también informó su visita a la fiscalía.

"Como algunos saben, pero otros no, sostuve una relación sentimental con el señor Roberto Andrade por un periodo de 8 años, en los cuales la relación se construyó con respeto, amor, comunicación y siempre con libertad por parte de ambos de externar aquellas cosas que en algún momento no se estuviera de acuerdo", escribió en un hilo de mensajes.

Reiteró que se ha sacado de contexto el audio del podcast "La hora feliz", tratando de inculpar al comediante por algo que no sucedió.

"Sin embargo, derivado a este ataque mediático del que he sido objeto, tomé la decisión de acudir a la Fiscalía de la Ciudad de México en específico a un centro de justicia para la mujer, en el que se me brindó la atención y el apoyo que cualquier mujer víctima de algún delito debe recibir.

"Estando en presencia del personal de la Fiscalía de la CDMX y de mi abogada manifesté lo que públicamente he reiterado y es que no fui ni he sido víctima de abuso sexual o violación por parte de Roberto Andrade", expuso.

Y pidió que la gente deje de prestar atención a personas con falsas acusaciones que desvirtúan la causa feminista.

"Que le quitan recursos importantes, además de difusión a las verdaderas víctimas que han sufrido este o cualquier otro delito, mismas que merecen todo nuestro respeto, empatía, cariño y apoyo", concluye.

En 2020 Sandoval y "Tío Rober" presentaron su película "Ok, está bien", en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el año pasado la lanzaron en autocinemas ante la situación que vivían las salas tradicionales derivadas de la pandemia. "Tío Rober" estaba anunciado para estar en el Vive Latino de este fin de semana, pero fuentes cercanas aseguran que prefirió bajarse del evento hasta que se aclare la situación.

Sobre él hay el señalamiento de una comediante, con quien sostuvo un noviazgo, quien afirma la violentó psicológicamente durante la relación.