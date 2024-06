Christina Applegate ya no disfruta vivir

Ciudad de México

La actriz Christina Applegate, quien desde 2021 ha compartido su batalla con la Esclerosis Múltiple (EM) reveló que debido a la enfermedad crónica está viviendo una fuerte depresión.

Durante un episodio de "MeSsy, The Podcast", Applegate platicó con su amiga Jamie-Lynn Sigler sobre los problemas de salud mental que le ha acarreado la EM.

"Estoy en una depresión en este momento, que no creo que haya sentido en años.

"Es una verdadera y jodida depresión que me asusta un poco porque me siento realmente fatalista. Estoy atrapada en esta oscuridad y no me había sentido así... ni siquiera sé por cuánto tiempo, probablemente desde hace 20 años".

Applegate reconoció que con el tema de la depresión no estaba mintiendo sobre su actual sentir, añadiendo "No disfruto vivir. No lo disfruto. Ya no disfruto las cosas".

Jamie-Lynn, quien también batalla con EM, intentó darle ánimos a Applegate durante la grabación del podcast, poniendo en la mesa la duda sobre tomar terapia para tratar la depresión.

La actriz de "La Cosa Más Dulce" (The Sweetest Thing) respondió que ha evitado la terapia por miedo al llanto que podría desatarle.

"He evitado la terapia desde que me diagnosticaron porque tengo mucho miedo de empezar a llorar y de no poder dejar de llorar. Tengo mucho miedo de que se abran esas compuertas y no pueda parar", dijo.

Christina Applegate informó en 2021 su diagnóstico de EM a través de Twitter, ahora X, indicando que estaba recibiendo apoyo de personal con conocimiento en dicha afección.