Aspira Checo Pérez a retirarse en Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO .-Sergio Pérez habló luego de renovar su contrato con Red Bull hasta el 2026.

El piloto mexicano reveló que, si bien tuvo conversaciones con otros equipos, su prioridad siempre fue quedarse en los Toros Rojos, escudería en la que desea permanecer hasta retirarse de la Fórmula Uno.

"Siempre estás hablando con diferentes equipos, había otras opciones. Pero para mí, mi plan A, B y C era definitivamente quedarme en Red Bull", declaró el tapatío en el primer día de actividades del GP de Canadá.

"Tengo muchas ganas de terminar mi carrera aquí, cuando sea que sea. Es un equipo que me ha dado tanto que estoy muy feliz. Le doy lo mejor a este equipo, hasta mi última vuelta", agregó.

Luego de una ardua negociación y ahora que ya puede dejar atrás todos los rumores sobre su continuidad en Red Bull, Checo podrá poner toda su atención en mejorar su rendimiento dentro de la pista.

"Creo que, como en toda negociación, siempre hay un proceso que recorrer, lo cual no siempre es agradable hacerlo entre carreras, cuando todo va a tope. Es realmente agradable eliminar esta distracción para el equipo y para mí para que podamos concentrarnos en el rendimiento puro, y creo que eso es lo mejor para nuestro equipo", señaló Pérez.

"Obviamente me siento feliz (por la renovación). Una vez que se llega a un acuerdo, significa que ambas partes están contentas con lo que tenemos y felices de seguir adelante. Tenemos grandes objetivos por delante", agregó.

Checo arribó al equipo austriaco para la temporada 2021 y hasta el momento ha logrado ganar cinco Grandes Premios, además de ser fundamental en el papel de coequipero para que Max Verstappen fuera campeón del mundo en ese mismo año y terminara el reinado de Mercedes en la Máxima Categoría.

"Red Bull es un equipo que realmente te saca todo de encima; es algo que, desde que llegué aquí, la intensidad de todo, dentro y fuera de la pista Es un desafío que no tienes en ningún otro lugar. No he tenido ese tipo de desafío en mi carrera, así que cuando firmé estaba realmente preparado y dispuesto a dar el 100 por ciento", dijo.