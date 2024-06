Cuauhtémoc Blanco amaga con soltar otro golpe a David Faitelson

CIUDAD DE MÉXICO.- "Aquella tarde en el Puerto de Veracruz..." es probablemente la frase que más le escriben a David Faitelson en sus redes sociales, recordando el golpe que Cuauhtémoc Blanco le propinó al periodista en el estadio Luis 'Pirata' Fuente.

Ese momento ha quedado marcado tanto para el comunicador como para el ahora político, quienes en la actualidad lo toman con humor y como el recuerdo de lo que se vivían en aquellos años en el futbol mexicano.

Esta vez, ambos personajes se reencontraron, ahora en el programa de David en Televisa, donde recordaron "aquella tarde en el puerto de Veracruz".

Pero antes de hablar del tema, Faitelson le preguntó al 'Cuauh' si se imaginó que algún día él trabajaría en TUDN, a lo que el exgoleador dijo: "¿Está muy ca..., verdad?, así es la vida, la vida da muchas vueltas".

Luego, ya vino lo del golpe.

"Yo vivo estigmatizado por el golpe que tú me diste, que realmente fue una caricia, porque no pegas fuerte", apuntó David, a lo que Blanco de inmediato le contestó: "Lo que pasa que no pude sacar bien la mano, te iba a dar un buen trancazo".