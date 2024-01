Le niegan a Cher nuevamente la tutela temporal de su hijo

La solicitud de tutela temporal de Cher para su hijo Elijah Blue Allman fue nuevamente denegada, informó el medio internacional People.

TUTELA DE EMERGENCIA

Un juez de Los Ángeles negó la reciente moción ex parte presentada por la cantante pop para colocar a su hijo bajo su tutela de emergencia.

Allman, de 47 años, quien ha lidiado con problemas de salud mental y abuso de sustancias, asistió a la audiencia acompañado de su equipo legal y su ex esposa, Marieangela King. Mientras tanto, Cher, de 77 años, participó de forma remota, con sus abogados presentes en persona.

La decisión del juez se basó en que Allman ha demostrado capacidad para administrar sus finanzas y mantenerse libre de drogas, presentando pruebas de su progreso en ambos aspectos.

A pesar de las preocupaciones expresadas por Cher sobre el bienestar de su hijo, el juez determinó que no había suficientes pruebas para justificar una tutela temporal de emergencia en ese momento.

"Eso en sí mismo no es base para que el tribunal designe una tutela testamentaria. No he visto la evidencia para otorgar una tutela temporal de emergencia hasta el día de hoy", dictaminó el juez.

Los abogados de Allman también solicitaron al equipo legal de Cher que se hicieran distribuciones financieras a su cliente, asegurando que serían manejadas de manera responsable.

La audiencia concluyó con la decisión de reanudar las discusiones en una fecha posterior, el 6 de marzo.