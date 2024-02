Renuncia líder del PRD en San Lázaro

Ciudad de México.- Luis Espinosa Cházaro ha renunciado a la coordinación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados y a su militancia de 17 años en el partido. "Hoy se toman decisiones que no comparto y yo tengo todo el derecho de separarme para no estar ahí cuando entierren al PRD", lanzó el legislador federal.

Las diferencias con el dirigente del partido, Jesús Zambrano, a quien acusó de traidor es la causa principal luego de que el diputado no fue considerado como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La semana pasada, el ahora experredista llamó a priorizar las candidaturas de militantes más allá de los acuerdos con el PAN y el PRI en el seno de la coalición Fuerza y Corazón por México. "El PRD necesita votos y los votos se dan con candidaturas a perredistas", señaló en su momento.

En medio de la controversia, Zambrano acusó a los coordinadores de la bancada en el Congreso de la Unión –Miguel Ángel Mancera, en el Senado, y a Espinosa Cházaro, en Diputados– de desacreditar la imagen del instituto político.

REPARTO DE ESCAÑOS

El anuncio se da en medio del debate sobre el reparto de escaños y curules plurinominales o de representación proporcional de las que también quedó fuera. Sin embargo, el diputado ha rechazado que su ruptura con el PRD sea por estos motivos. Argumentó que fue el líder partidista quien lo impulsó para competir por la candidatura a la jefatura de Gobierno a la Ciudad de México y fue él mismo quien acordó que no se estableciera un método de selección democrático y se entregara dicha postulación al PAN para imponer al panista Santiago Taboada.

En su reclamo a la dirigencia del partido, el legislador cuestionó que se haya entregado al PAN y al PRI las candidaturas a diputaciones y senadurías plurinominales y de elección popular de perredistas de arraigo, poniendo en riesgo el registro del partido. Además, responsabilizó al dirigente de la renuncia al partido de otros liderazgos —como Víctor Hugo Romo— consecuencia de las negociaciones con los partidos coaligados. "Yo no puedo dirigir un grupo en donde no se respeta a los diputados que dieron voz al PRD durante tres años. Quien traiciona a un amigo, traiciona a cualquiera para lograr lo que quiere y Zambrano durante muchos años se dijo mi amigo y terminó en esta cuestión", señaló en una conferencia de prensa antes de la reunión plenaria de la bancada para definir su agenda parlamentaria para el nuevo periodo de sesiones que inicia este jueves.

Espinosa Cházaro ha rechazado que encabece una desbandada de diputados perredistas, pero ha advertido de que sus correligionarios están molestos. Sin él, la bancada queda integrada por 14 legisladores. "No me voy de la coalición Va por México porque ayudé a construir la coalición. No me voy de la campaña de Xóchitl Gálvez, me ha pedido que me quede. Me voy del PRD porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano", recalcó el líder parlamentario.

El legislador ha insistido en su desacuerdo por la imposición de un candidato a la jefatura de Gobierno por un pacto de las dirigencias. "No acepto que se haya impuesto una candidatura en la Ciudad de México", lanzó el legislador que permanecerá, por el momento, como legislador independiente. De acuerdo a fuentes cercanas hay pláticas avanzadas para que se sume a las filas del PRI. "Sí creo que hay una crisis en el PRD y sí creo que Zambrano no está viendo la magnitud del problema. En 2021, con un tercio de las candidaturas tuvimos el 3.2% (de los votos), hoy no llevamos la mitad de candidaturas que llevan el PRI y el PAN. Yo no sé de dónde piensan sacar los votos para mantener este proyecto", insistió.