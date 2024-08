Céline Dion vs Trump: denuncia uso de tema sin autorización

Céline Dion denunció a Donald Trump y JD Vance por usar su canción, "My Heart Will Go On", en un mitin en Montana el viernes, donde se presentó como parte de su campaña a la presidencia de EU.

"Hoy, el equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando "My Heart Will Go On" en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana", publicó su cuenta oficial X

"De ninguna manera este uso está autorizado, y Céline Dion no respalda éste ni ningún uso similar Y en serio, ¿ESA canción?", se posteó en la cuenta de la cantante en defensa del uso del éxito de Titanic.

Esta no es la primera vez que en la campaña de Trump se usa música sin permiso, otros famosos como Rihanna, Axl Rose y The Rolling Stones han señalado que están en desacuerdo, incluso estos últimos amenazaron con emprender acciones legales contra el ex presidente.

Según the Hollywood Reporter, Neil Young llegó a demandar al ex Presidente por usar su música, mientras que herederos de Prince y Sinead O'Connor rechazaron el uso por parte de Trump de las canciones de sus artistas "Purple Rain" y "Nothing Compares 2 U", respectivamente.

La familia de Tom Petty también criticó a la campaña por usar "I Won't Back Down" del cantante en 2020 sin permiso.

Dion se había mantenido alejada de los reflectores debido al síndrome de la persona rígida que le fue diagnosticado, pero volvió a actuar en el escenario al cantar el "Himno al amor" de Édith Piaf en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024 , acompañada únicamente por un piano.