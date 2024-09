Celebra Luis Padilla: 30 años de inspiración

Antes de ser la voz del grupo La Firma, Luis Padilla se dio a conocer como compositor y por ello se dará el gusto de celebrar sus primeros 30 años como autor de grandes éxitos.

Además de ser el compositor de cabecera de su grupo, Padilla le ha dado temas a Intocable, Pesado, Duelo, La Leyenda, Invasores de Nuevo León y Liberación, entre otras agrupaciones.

"Estoy preparando algo para celebrar mis 30 años como autor, lo hago como agradecimiento a la gente que no ha dejado que mis temas se queden en el olvido", expresó el creador de los éxitos "La Llamada" y "Contigo Tengo Todo".

"De verdad, yo nunca me había puesto a pensar el impacto que puedes tener en algunas personas. Esa celebración por mis 30 años como autor es un proyecto alterno a La Firma, que va a ser con temas inéditos, es una parte más personal".

Aclaró que el proyecto del que habla aunque no es con su grupo, solo es un deseo personal que desea cumplirse.

"Nunca voy a ser solista", dijo tajante.

Con La Firma promociona el sencillo "Me Va Extrañar", que hace referencia a un amor que no fue valorado, que no se concretó.

Estoy preparando algo para celebrar mis 30 años como autor, lo hago como agradecimiento a la gente que no ha dejado que mis temas se queden en el olvido. - Luis Padilla / Voz del grupo

EN LA ARENA MONTERREY

PRESENTES EN CONCIERTO ANTE SUS PAISANOS

Se está volviendo costumbre que en diciembre la llamada "Rúbrica del Amor" se presente en concierto ante sus paisanos; este año, el 21 de diciembre se presentará en la Arena Monterrey.

"Estamos muy contentos y agradecidos con Dios, con la vida por regalarnos esta nueva oportunidad de regresar este 21 de diciembre a Monterrey. Se siguen repitiendo estas oportunidades, queremos que se vaya haciendo una costumbre estar en el último mes del año formando parte de los eventos en Monterrey", dijo Padilla.