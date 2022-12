Cazzu reitera su amor por México tras haberse burlado de la Selección

Durante su participación en el Flow Fest, el pasado sábado 28 de noviembre, la novia de Christian Nodal hizo un pequeño comentario sobre el partido entre los equipos de México y Argentina, en el mundial de Qatar 2020, en el cual la selección liderada por Messi venció a la escuadra tricolor.

"¿Están tristes porque perdieron, no?", dijo la trapera, lo que ocasionó los abucheos y rechiflas de los fans que se habían dado cita para verla. Aunque inmediatamente después intentó arreglar su error asegurando que lo suyo no era futbol, el público no la perdonó, es por ello que durante su más reciente presentación, ahora en Puebla, la cantante reiteró su amor por México con lo que muchos tomaron como una disculpa pública.