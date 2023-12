Se despide Carla Estrada de Televisa tras 48 años de carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- La productora Carla Estrada dijo adiós a Televisa tras 48 años de trayectoria en la televisora.

AGRADECE

En un emotivo momento en Televisa San Ángel, acompañada de Gloria Trevi, Estrada expresó su gratitud y nostalgia por una etapa que llega a su fin.

"Agradecer principalmente a Televisa que ha sido testigo por más de pensaba que 46 años, y no, son 48 años de estar aquí", dijo en un evento de despedida.

La productora de Ellas Soy Yo quedó en los mejores términos con la empresa y únicamente trabajará por proyecto, ante el fin de su contrato, según el programa Hoy.

"Le tengo un eterno agradecimiento a esta empresa, me han dado la oportunidad de hacer lo que me gusta y disfrutarlos, de darle oportunidad a muchas otras personas.

"Se termina un ciclo, empieza otro nuevo", agregó Estrada, de 67 años.

Carla Estrada expresó que extrañará profundamente a la gente que la ayudó a crecer y mencionó que, a pesar de su extensa carrera, sintió que el tiempo pasó volando.

"Tengo más años que don Ernesto Alonso, son 48 años, si me lo preguntan para mí fueron ayer, no me he dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo, eso es porque lo he disfrutado muchísimo y he crecido mucho", aseveró la productora.