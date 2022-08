Captan a Gerard Piqué con novia tras separación de Shakira

La personalidad del ámbito deportivo fue fotografiada en un ambiente romántico en compañía de su actual pareja tras el escándalo de divorcio con la cantante de "Ojos Así".

De acuerdo con información del portal de noticias español Socialité, el futbolista fue captado en compañía de su actual pareja sentimental durante un concierto de Dani Martin, el cual se llevó a cabo en un recinto ubicado en Baja Cerdañae, Cataluña.

Esta se trata de la primera salida en público de Gerard Piqué con su novia, identificada como una joven de 23 años de nombre Clara Chía Marti, según The Sun.

Las fotografías mostraron al jugador del FC Barcelona con un semblante feliz mientras disfrutaba del evento musical junto a la joven

Pero lo anterior no fue todo, ya que la pareja no ocultó su amor ante el mundo puesto que intercambiaron cariños y besos. Esta es considerada por medios españoles como la primera vez que el ex esposo de Shakira sale en público con Clara Chía.

Por su parte, The Sun reveló en un artículo que la joven es originaria de Barcelona y se trata de una estudiante de la carrera de Relaciones Públicas que en el presente se desempeña como promotora de los eventos de Gerard Piqué.

Ante los cariños que Piqué mostró, el medio español reveló que sus fuentes dijeron que el futbolista estaba despreocupado de ser visto por los asistentes al concierto.

Reportes de The Sun indicaron que Clara Chía borró su rastro en redes sociales para intentar pasar desapercibida ante el escándalo relacionado a la separación de Shakira y Piqué.