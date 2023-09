Proponen a Michelle Yeon como integrante del COI; es una de ocho candidatas

La actriz Michelle Yeoh fue propuesta el viernes como nueva integrante del Comité Olímpico Internacional.

CANDIDATA

La ganadora del premio de la Academia como mejor actriz este año por su participación en la película "Everything Everywhere All at Once", fue una de las ocho candidatas a ser integrantes del COI y que seguramente serán aprobadas por sus próximos colegas durante la reunión del próximo mes en Mumbai, India.

El COI actualmente cuenta con 99 miembros invitados, incluyendo una selección de la realeza, oficiales deportivos, exdeportistas, políticos y líderes de la industria.

El papel principal del movimiento olímpico es confirmar las sedes de los Olímpicos de Verano e Invierno de una serie de ciudades preseleccionadas por la junta ejecutiva y de administración del COI.

También entre los miembros propuestos el viernes están la medallista olímpica Cecilia Tait, excongresista de Perú y que ganó plata en voleibol; así como Yael Arad, una empresaria israelí y comentarista deportiva que ganó plata en judo.

Arad fue la primera medallista olímpica de Israel cuando terminó sgunda en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

También propusieron a los oficiales deportivos, el húngaro Balázs Fürjes y el alemán Michael Mronz. Ambos están involucrados en candidaturas para recibir los Olímpicos.

Dos presidentes de Federaciones que fueron recientemente electos también se convertirán en integrantes: la sueca Petra Sörling de la Federación de Tenis de Mesa y Kim Jae-youl de Corea del Sur de la Unión Internacional de Esquí.