La soledad la inspira

Por: Agencia Reforma

Diciembre 18, 2024 -

Desde el fondo de su corazón, Shantty escribió una canción para que ella y su familia se relajaran en momentos tensos.

"Mi Calma", en colaboración con Kavvo, nació luego de que la joven se sintiera sola y preocupada tras enterarse de que su abuelita estaba grave de salud en Costa Rica, su país natal, mientras ella radica en México.

"La escribió cuando estaba lejos de mi casa, soy de un país muy pequeño, de Costa Rica, tengo 8 meses de vivir acá extrañando a mi familia, estando lejos de mi casa, mi abuelita está en fase terminal, ya es una cosa que deseo lo mejor para ella e hice esta canción para darle calma a mi familia, que siento que es otra cara que tiene la música que podemos resguardarnos.

"Es una colaboración con Kavvo, ha sido mi amigo desde hace más de 5 años, nunca habíamos grabado algo en conjunto y tiene un valor simbólico porque creyó en mi proyecto y me dijo ´Creo en ti, tienes potencial´", aseguró.

La cantautora tiene 3 años trabajando de manera profesional y ahora está trabajando en lo que será su material de larga duración, en donde espera sorprender a la audiencia latina.

"La idea es que salga para febrero, para la segunda semana, es un álbum variado, pero siempre contando una historia con cada canción; tiene géneros desde el R&B, cumbia fiestera... Está muy bello, es un trabajo al que le puse mi empeño y amor.

"Ha sido aprendizaje muy intenso, siempre quise ser artista, cantante, quería ser mariachi le decía a mi mamá, pero creo que la vida me puso los instrumentos y sí tuve que hacer esfuerzo, porque cuando vienes de un lugar difícil, la música no es fácil de invertir, sí he luchado mucho por esto, es lo que amo", agregó.