Llora por cancelación

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lady Gaga dio la cara a sus fans para explicar los motivos que no le permitieron continuar con uno de sus shows del Chromatica Ball World Tour.

MUY TRISTE

Durante el video, la cantautora demostró estar muy triste por la situación que la llevó a suspender el concierto, indicando que las malas condiciones climáticas pusieron "en peligro" a ella, su equipo y a sus fans.

"Tratamos de terminar el show de esta noche en Miami, pero no pudimos, porque cuando las lluvias pararon hubo un rayo que cayó directamente al escenario, muy cerca de nosotros", explicó la ganadora del Óscar.

Asimismo, la intérprete de "Rain On Me" le dijo a sus fans que la peligrosidad de los rayos la impulsaron a suspender la presentación, aunque ella se reconoció como una artista a la que no le importaría seguir en el escenario con tal de mantener felices a sus fanáticos.

PÚBLICO EN PELIGRO

Sin embargo, el incidente con el rayo le hizo ver que no era buena idea continuar con el show, porque pondría en peligro a su público.

"Lo siento, no pude terminar el espectáculo, pero era demasiado peligroso, los relámpagos estaban siendo impredecibles y cambiaban de un momento a momento".

Gaga estaba presentando su último concierto de la gira Chromatica Ball World Tour en el Hard Rock Stadium de Miami. Hasta el momento se desconoce si Lady Gaga reprogramará el concierto.