Camilo y Evaluna reaccionan a mensajes de odio

Camilo y Evaluna no suelen responder a las versiones sobre su vida privada, desde hace semanas se dice que la pareja está en crisis, y más recientemente se aseguró que supuestamente como padres no deseaban asignarle género a su hija Índigo, es decir, la considerarían no binaria, sin embargo, el cantante de "Vida de rico" aclaró esta versión.