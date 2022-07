Camila Cabello comparte que tiene Covid... ¡con ritmo!

"Tengo la rona", escribió Cabello en el pie de foto de su video, también mostró a cámara los medicamentos que está tomando para combatir el virus.

"Si tienes la rona y aún vas a vivirla de forma aislada, haz un poco de ruido", compartió en un clip más tarde en Instagram.

La ex integrante de 'Fifth Harmony' forma parte de un movimiento en el que ha decidido mostrarse vulnerable en redes sociales, incluso ha sido criticada por no llevar una vida glamourosa como lo hacen otros artistas.

"Dudé porque creo que es vulnerable publicar detrás de escena cosas como esa. También reconozco el inmenso privilegio que tengo y la vida que vivo", dijo Cabello en una entrevista para People.

La intérprete ha dicho que con acciones como estas quiere demostrar que una artista como ella vive muchas cosas y es vulnerable como cualquier ser humano.