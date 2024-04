Caeli acusa a exnovio de intento de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El nombre de la influencer Caeli se ha convertido en tendencia esta semana. Esto se debe a que durante una entrevista para el podcast de "Un Tal Fredo", reveló dos de los momentos más difíciles que ha experimentado, los cuales dejaron una profunda marca en su vida.

Durante el video, la youtuber comenzó a platicar el polémico tema que ya había abordado anteriormente en 2019, cuando enfrentó un intento de abuso por parte de un amigo, también youtuber, quien presuntamente quiso drogarla junto con un grupo de amigos para posteriormente abusar sexualmente de ella en un viaje que tuvo a Argentina.

"Salí al balcón y se empiezan a acercar, y yo dije necesito conseguir ayuda para salir de aquí (...) le dije a mi mánager: 'mándame una patrulla, porque no salgo de esta casa sin que una patrulla me saque' (...) dije: 'si brinco, tal vez me rompa una pierna, pero voy a estar más a salvo'", expresó.

Aunado a ello, contó que gracias a que en aquel entonces su mánager logró contactar a una patrulla, ella pudo salir del lugar, y pese a que abandonó el proyecto en el que trabajaba en dicho país, pudo sentir un gran alivió.

"Llega la patrulla y dicen: '¿alguien llamó a la patrulla?', y yo dije: 'o hablo ahora o nunca', porque no sabía cómo iba a pasar la situación. Me jalan al piso donde no estaba viendo la patrulla, me empiezan a gritar, me empiezan a patear. (...) Yo empecé a tratar de safarme y dije, 'sólo llega a la puerta'. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar. (...) Me aventé por las escaleras... salgo y la policía me agarra y yo me salvé". dijo.

Después de salir de esa situación, mencionó que la primera persona en la que pensó fue su exnovio, ya que quería compartirle lo sucedido, sintiéndose vulnerable y un tanto deprimida.

"Cuando regresé le dije: 'necesito un apoyo, vamos a comer o algo'. Nos fuimos para comer, fin. Nos vimos en mi departamento, me estaba literalmente apoyando. Tercer día que lo veo, y de hecho esos tres días yo ya le veía actitudes raras, pero yo dije, 'tal vez porque ya terminamos, tal vez por eso está así, como lindo y de repente súper enojado'", comentó.

Aseguró que ese día, su exnovio intentó abusar sexualmente de ella, acto que la sacó un "poco de onda", pero gracias a un oso de peluche que tenía en su departamento, logró salir por segunda ocasión.

"De la nada, me voltea, me baja los pantalones y se baja los pantalones él y estaba a punto de hacerlo. Yo le dije, no lo hagas, la vas a cagar. (...) Lo que me salvó, había un oso de peluche en la esquina... creo que el güey estaba metiéndose cosas o algo por esos cambios. De la nada voltea a ver al oso y me dice, '¿el oso tiene una cámara verdad? Me estás grabando' y en eso me suelta. El güey en su trip y lo corrí de mi casa".

Tras narrar este episodio, Caelike, como también es conocida, indicó que "jamás imaginé que el hombre con quien había vivido un año" y quien creía que era el amor de su vida se portara de esa forma, por lo que ahora se le complica confiar en las personas.