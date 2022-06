Britney Spears tuvo un ataque de pánico en su boda

"¡Tanta gente increíble vino a nuestra boda y todavía estoy en shock!", comentó la intérprete de "Toxic", quien además posteó un video con algunos de los mejores momentos con una versión acústica de "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley.

Incidente en la boda

El exesposo de Britney Spears se coló en la boda de la cantante celebrada en el sur de California, el capitán del Departamento de Policía del condado de Ventura, Cameron Henderson, informó que los agentes respondieron a una llamada de invasión de propiedad poco después de las 2 de la tarde del jueves.

Se detuvo al primer esposo de la cantante, Jason Alexander, en el lugar de la ceremonia. Henderson dijo que Alexander fue detenido después de que los policías se dieron cuenta de que había una orden judicial para su arresto en otro condado.

Alexander comenzó a transmitir en vivo en Instagram cuando se acercó a los guardias del evento. En lo que parecía ser una sala mayormente vacía, pero decorada, les dijo que Spears lo había invitado.