Escándalo entre Britney Spears y Paul Soliz en Hotel

Una habitación de hotel habría quedado destrozada en diciembre de 2023, producto de una pelea entre Britney Spears y su novio Paul Soliz, dio a conocer TMZ

"La superestrella del pop y su novio tuvieron una 'pelea intensa' en el resort Wynn durante la última semana de diciembre de 2023 que fue 'tan mala' que su suite estaba en ruinas al final.

"Spears terminó pagando al hotel decenas de miles de dólares para cubrir los daños", afirmaron fuentes a TMZ.

El medio también informó que Soliz, tomó prestado el Mercedes-Benz de la cantante y también lo dañó.

Esto sería un antecedente fuerte a la supuesta pelea de esta semana en Chateau Marmont, en la que la Princesa del Pop tuvo que ser atendida por paramédicos, aunque ella ha dicho que solo se trató de una torcedura del pie.

Spears fue vista en una serie de fotos junto a Soliz y los paramédicos afuera del hotel después de que una ambulancia llegara al lugar.

"Britney tuvo una noche difícil y una gran pelea, pero es increíblemente resistente a pesar del trauma que sufrió durante la tutela", aseguró una fuente a Page Six.

El ícono del pop negó que alguna vez haya ocurrido la pelea que generó titulares y escribió en Instagram más tarde.

"La noticia es falsa También me torcí el tobillo anoche y los paramédicos se presentaron en mi puerta ilegalmente. Nunca entraron a mi habitación pero me sentí completamente acosada".

Spears mostró su pie magullado e hinchado, que según ella era el resultado de un movimiento de baile y culpó a su madre, Lynne Spears, por provocar el drama.

"No he hablado con ella en 6 meses y me llamó justo después de que sucediera, antes de que se conociera la noticia", escribió.

"¡Me tendieron una trampa como ella hace mucho tiempo! Ojalá tuviera abuelos ¡No la soporto!!! Sinceramente no me importa lo diré!"

La pelea de Britney con Soliz ha causado preocupación entre sus amigos más cercanos, un amigo describió a Soliz como alguien que tiene antecedentes penales.