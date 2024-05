Panel exclusivo: Giancarlo Esposito en Marvel

Muy en la línea de otras convenciones de cultura pop como las Comic Cons de San Diego y Nueva York, o la CCXP original de Brasil, la primera edición mexicana de esta última arrancó este viernes con anuncios exclusivos para los asistentes.

Uno de los más emocionantes lo dio el actor Giancarlo Esposito, quien ofreció un panel sobre su carrera y habilidad para interpretar villanos en el Thunder Stage de la Comic Culture Experience, este viernes por la tarde.

El histrión, favorito de los fans por sus papeles en proyectos como Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian y The Boys, aseguró al auditorio que se unirá oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en ingles).

Las audiencias marvelitas han venido exigiendo que Esposito sea contratado por Marvel Studios para dar vida a una nueva versión del Profesor X o villanos icónicos como Doctor Doom o Galactus. Sin revelar el papel que interpretará en el MCU, Esposito aclaró que México es el primer lugar donde saben de su contratación.

"Hemos visto muchas versiones del Profesor X en pantalla, ¿no les gustaría verme hacer algo original, un papel totalmente nuevo? Pues quiero decirles que eso pasará más pronto de lo que esperan... Y es mejor de lo que todos se imaginan", señaló el actor, de 66 años.

Lo que sí dejó entrever es que se trata, de nueva cuenta, de un villano, el cual se sumará a su larga lista de seres nefastos a los que ha dado vida en cine y TV, como Gus Fring en Breaking Bad, el vampiro Lambert en Abigail o el sádico Moff Gideon en The Mandalorian.

"Abordo estos personajes de una forma que es natural, son seres que saben controlar su entorno. Gus, cuando te ve, te dice: '¡estás acabado!'. Moff Gideon te dice: 'tienes algo que quiero'... Es ese sentir de que puedes controlar el caos, y como actor trato de entrar en la mente de un ser que controla la acción y si los demás no hacen lo que quiero que hagan, ¡están acabados!", explicó el oriundo de Dinamarca.

"Habla mucho sobre el ritmo y la intención; en la vida, la intención lo es todo. Todos en este cuarto son estrellas y tienen un propósito en la tierra, y es importante que ustedes lo exijan y lo hagan posible. Si tiene un sueño, piensen en ese sueño a diario, y luego pregúntense qué estoy haciendo hoy para cristalizar mi mañana", añadió Esposito.

Además de hablar sobre sus próximos proyectos, entre ellos Megalópolis, de Francis Ford Coppola, y MaxXxine, de Ti West, sobre los que aseguró que impactarán a la audiencia, el actor echó muchas flores a los mexicanos y al País en general.

Habló ampliamente de su amistad con el actor Tony Dalton, con quien sale en Better Call Saul; se dijo impresionado por el Museo Nacional de Antropología, el cual visitó este viernes por la mañana, y dejó en claro su amor por la gastronomía nacional.

"La gente en México es muy amable, aman su historia, la comida es genial, el clima es fantástico, pero mas que nada, las personas son maravillosas".

A lo largo de este fin de semana, Esposito estará firmando autógrafos y tomándose fotos con los asistentes a la CCXP México, además que su serie The Boys tendrá un panel para hablar de su nueva temporada.