Brillan Boneta y Barbaro en alfombra azul de 'At Midnight'

CIUDAD DE MÉXICO.- Muy orgulloso Diego Boneta brilló en la alfombra azul de su película At Midnight .

"Estoy feliz de la vida, es una película que empecé a desarrollar en 2018, donde el personaje más importante es México", dijo Boneta a los medios de comunicación.

Barbaro lució muy contenta de estar en tierras mexicanas y se dijo entusiasmada de que la gente pueda conocer este nuevo proyecto.

"Filmar esta película fue todo un sueño y estoy contenta de que podamos celebrarlo esta noche. Siempre tuve grandes perspectivas de venir, he hecho amigos increíbles", contó la actriz estadounidense.

La súper modelo portuguesa Sara Sampaio, que también tiene una aparición en la cinta, desfiló por el encarpetado.

"Amo estar en México, he estado aquí muchas veces. Trabajar aquí ha sido increíble y más con Diego. Creo que mi carrera como actriz va muy bien, es lo que siempre quise hacer, incluso antes de modelar", confesó la modelo, Ángel de Victoria Secret.

Estrellas como Maya Zapata y el actor estadounidense Anders Holm, también estuvieron presentes.

"He estado aquí por vacaciones pero me hicieron sentir que pertenezco aquí y eso me gustó. Fue especial para mí hacer una historia que es parte de dos mundos", aseguró Holm.