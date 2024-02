Brad Pitt enfrenta amenazas en disputa por el Chateau Miravel

El actor Brad Pitt señaló, en el Tribunal Superior de Los Ángeles, que está siendo amenazado con el fin de cooperar con los planes que el ruso Yuri Shefler, magnate en la industria de la producción de vodka, tiene para el viñedo francés Chateau Miravel, informó The Sun.

BATALLA LEGAL

Luego de una larga batalla legal entre el histrión de El Curioso Caso de Benjamín Button (The Curious Case of Benjamin Button) y la actriz Angelina Jolie, ex esposa del actor, el viñedo que ambos adquirieron en 2008 se encuentra otra vez en disputa, ahora por el control total de la propiedad.

Según documentos obtenidos por The Sun, Pitt busca deshacer la venta efectuada por su ex, ya que argumentó que Jolie actuó en secreto para cerrar tratos con Shefler, quien poco después exigió hablar con la pareja para determinar el rumbo de la producción de licores.

En el informe también se explica que ante la negativa del ganador del premio Óscar, el empresario ruso optó por amenazar al actor.

"Shefler personalmente tomó medidas para fomentar su supuesta asociación con Pitt después de que se cerró la transacción (con Angelina Jolie), escribiéndole a Pitt en repetidas ocasiones para intimidarlo y que él aceptara".

Otra parte del documento menciona que Shefler se excusa con una supuesta mala administración del viñedo, para desacreditar a la estrella de Hollywood.

Cabe mencionar que Brad Pitt demandó, en 2022, a su ex, Angelina Jolie, por haber vendido en secreto, en 2021, su 50 por ciento de participación en el Chateau Miravel, ya que este hecho violaba el acuerdo de preferencia de venta que la actriz tenía que cumplir si alguna vez renunciaba a su parte.

Recientemente, el actor de Erase una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) recuperó su rol de accionista mayoritario de los viñedos, gracias a que un tribunal de Europa despojó del 10 por ciento de acciones a Yuri Shefler.