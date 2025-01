Expresa Trace Cyrus preocupación por su padre Billy Ray

El músico Trace Cyrus expresó su dolor y preocupación a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde reveló la distancia emocional y los cambios de comportamiento que ha notado en su padre Billy Ray.

El cantante, conocido por su trabajo en Metro Station, compartió su frustración al ver cómo el hombre que alguna vez fue su ídolo ahora le resulta "irreconocible".

"Desde mis primeros recuerdos, todo lo que puedo recordar es estar obsesionado contigo y pensar que eras la persona más genial del mundo. Yo quería ser como tú. El día que me adoptaste fue el día más feliz de mi vida", escribió.

En la carta, Trace, de 35 años, indicó que el comportamiento de Billy Ray ha causado preocupación en su familia, incluidas sus hermanas Noah y Miley Cyrus, quienes también están afectadas por la distancia emocional de su padre.

"Noah ha querido desesperadamente que seas parte de su vida y ni siquiera has estado ahí para ella. Esa es tu niña. Ella se merece algo mejor", añadió.

El mensaje también incluyó una reflexión personal de Trace sobre su lucha para mantenerse sobrio durante más de un año y medio, mientras extendía su mano para ayudar al intérprete de "Achy Breaky Heart".

"No sé con lo que estás luchando exactamente, pero creo que tengo una muy buena idea y me encantaría ayudarte si te abrieras y recibes la ayuda. Sabes cómo contactarme. Hasta que llegue ese día, seguiré rezando por ti", expresó.

La publicación llega en un momento polémico para Billy Ray Cyrus, quien recientemente enfrentó críticas por su participación en el baile inaugural de Liberty, un evento en el marco de la toma de posesión de Donald Trump.

Ante las críticas, el intérprete, de 62 años, defendió su actuación, asegurando que no le importaba si los equipos de sonido funcionaban correctamente: "No me hubiera perdido el honor de tocar en este evento sin importar si mi micrófono, guitarra y monitores funcionaban o no".

A pesar de que Trace mencionó a Miley y Noah en su carta, ninguna de las hermanas ha hecho comentarios al respecto, lo que subraya la complejidad y tensión en las relaciones familiares dentro de los Cyrus.