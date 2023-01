Iba a ser parte del beso

Aunque Madonna también se besó con Christina Aguilera, quien formó parte del performance, en realidad fueron las primeras dos quienes acapararon la atención.

Ahora López confirmó que era ella quien protagonizaría el gran evento musical, sin embargo, tuvo compromisos profesionales que no se lo permitieron.

"Yo estaba grabando una película en Canadá y no pude dejarla, así que no me pude presentar", dijo a "E News".