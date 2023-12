Paparazzis afectan su salud

Ciudad de México

Jennifer López reveló durante una alfombra roja que ella y Ben Affleck tienen un trastorno de estrés postraumático desde 2004, cuando dieron a conocer que eran pareja.

La actriz y también cantante compartió que el escrutinio de los medios de comunicación fueron los culpables de su padecimiento, cuando la pareja comenzó su relación hace años.

"Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás, se trata de ser fiel a quien eres", expresó J.Lo en un filme dirigido por Dave Meyers.

En los últimos meses la pareja ha sido captada peleando y en algunas ocasiones ha comentado que esto se debe al acoso de los paparazzis.

La intérprete de "On The Floor" lanzará en febrero "This Is Me... Now", un álbum con el que celebra 20 años de su disco "This Is Me... Then". En él contará parte de su relación con el actor, que muchos le recomendaban evitar. El disco estará acompañado por el fime de Meyers, donde documentará su romance con Affleck.

"Como artistas tenemos que seguir nuestro corazón y esta soy yo siguiendo mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensó que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo", dijo López.