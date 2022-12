Bella Thorne relata cuando un productor la acusó de coquetearle

CIUDAD DE MÉXICO.- Bella Thorne , quien fuera estrella de la serie infantil "Shake It Up", fue acusada por un productor luego de que este asegurara que le coqueteó y lo hizo sentir incómodo durante una audición a la que acudió cuando ella tenía sólo 10 años. La actriz revivió uno de los momentos más complicados a los que enfrentó durante su carrera artística, pues fue a través del podcast "High Low", conducido por la modelo Emily Ratajkowski, donde explicó lo sucedido.

Resulta que posterior a la audición de un proyecto, que se desconoce, el productor llamó al agente de Thorne y a su vez este llamó a la madre de la actriz para comentarle que la menor no había pasado a la siguiente fase. "Ella no avanzó porque el director sintió que ella estaba coqueteando y lo hizo sentir realmente incómodo", expresó.

Cuando Emily, asombrada, le reiteró a la actriz que si eso había pasado cuando tenía 10 años, la famosa explotó y dijo: "Me importa una mier... lo que dije. No me importa si digo: 'Cómete mi p—y ahora mismo. (Tenía) 10 años. ¿Por qué pensarías que (estaba coqueteando)?".

La modelo agregó que el productor sintió que las presuntas conductas incómodas eran aceptables, lo cual era extraño y ese era el verdadero problema. Bella explicó que en realidad en las audiciones no pueden intercambiar muchas palabras o hacer mucho: "Tú haces la escena, dices 'hola' y te vas. No tienes tiempo de sentarte en el regazo de alguien o hacer sentir incómodo a una persona".

Por su parte, reveló que hasta la fecha es un episodio que no ha olvidado y al que le trata de encontrar una explicación: "Yo... estoy tratando de encontrar fallas en mí mismo. Como, '¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste? Lo hiciste sentir así'".

Posteriormente comprendió que ella no era el problema. Hasta el momento también se desconoce el nombre del director.

Bella Thorne y su época en Disney

La protagonista de "El tiempo es ahora" revivió otro momento en el que casi es despedida de Disney después de que usara un bikini en playa, ya que un fanático se fotografió con ella. "Casi me incendian, estaba en todos los medios. Literalmente era... ¿cómo una niña puede usar esa ropa?". Emily le comentó que no sólo fue sexualizada a sus 14 años sino que incluso la culparon por usar las prendas en el lugar adecuado. Además Throne señaló que estaban poniendo presión en Disney para que la despidieran, lo cual al final no sucedió.