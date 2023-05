Mi trabajo no tiene nada que ver con drama.- Becky G

"Sé que hay muchas personas que trabajan en este mundo que dicen 'yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo'. Mira yo también estoy intentando hacerlo (mi trabajo), y la mía no tiene nada que ver con drama, con ser chismosa y de hablar cosas negativas en la vida. Por favor ustedes me conocen", dijo.

En su llegada a México, la intérprete de "MAMIII" fue cuestionada sobre su relación con el futbolista Sebastian Lletget.

"¿Sí te vas a casar o no?", "¿Si perdonaste la infidelidad de Sebastian?", fueron algunas de las preguntas que le hicieron a Becky G.

La cantante estadounidense de origen mexicano pidió respeto a su privacidad, pues cuando tenga algo que decir lo hará.

"Si hay algo que decir, lo voy a decir, si no hay nada que decir, no lo voy a decir. Esta es una relación mutua, si yo te doy el respeto, por favor al revés también, esa es la única cosa que pido, por favor.

"Para mi la ansiedad es algo tan real y cuando me siento tan incómoda y me siento como que no puedo conectar, porque no me siento a salvo", finalizó.