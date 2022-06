Bailan en la boda tema ´Like a Virgin´

A la fiesta acudieron famosas como Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore y Madonna, con quien además recreó un icónico beso en la boca de hace 19 años.

La llamada princesa del pop y su prometido, Sam Asghari, se casaron el viernes en una íntima ceremonia a la que asistieron varias celebridades; la revista Vogue reveló las primeras fotos de los momentos que se vivieron en la mansión de Thousand Oaks, en Los Ángeles.

Madonna y Britney

Madonna y Britney compartieron el trono de la música pop durante los años 90 y principios de los 2000. La primera era la "reina" del pop, la segunda la "princesa".

Las dos colaboraron juntas en 2003 con "Me against the music" y su actuación al ritmo de "Like a Virgin" -emblema de Madonna- en los premios de la cadena MTV de ese año, con beso entre las dos incluido, es considerada uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

19 años después, en la tercera boda de Spears, ese beso volvió a repetirse.