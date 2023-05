Fallece Bill Lee padre del director Spike Lee, a los 94 años

CIUDAD DE MÉXICO

El bajista de jazz se desempeñó como compositor de en varios proyectos de Spike, como la serie She's Gotta Have It (1986) y la cinta Haz lo Correcto (1989). También obtuvo algunas apariciones en las películas del cineasta, sin embargo, tuvieron una disputa, lo cual hizo que su relación laboral terminara en la década de 1990.

En sus declaraciones, Spike dijo a la revista Esquire que ya no podían trabajar juntos, aunado a que no se llevaba bien con la segunda esposa de su padre.

Los Ángeles Times reveló en 1994, que el bajista fue detenido por posesión de heroína en 1991, un año después le pidió un préstamo al cineasta, quien se lo negó. Bill le dijo al medio que no tenía nada que ver con Spike, pues tenían dos años de no hablarse.

Bill trabajó con artistas como Harry Belafonte, Chad Mitchell Trio, Gordon Ligthfoot, Simon and Garfunkel, Duke Ellington, incluso participó en la versión original de "It´s All Over Now, Baby Blue", de Bob Dylan.

El músico se mudó a Nueva York en 1959 y trabajó en los clubes de jazz de Greenwich Village. Fundó y dirigió el New York Bass Violin Choir, una compañía de siete bajos.

Según el NY Times, al bajista le sobreviven su esposa, sus hijos David, Cinque, Arnold y Joie, y dos nietos. Su primera esposa, Jacquelyn (la madre de Spike) murió en 1976 y su otro hijo, Christopher, murió en 2013.