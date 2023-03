Interpreta Bad Bunny a Ariana Grande en el Carpool Karaoke

Durante la grabación Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del puertoriqueño, explicó que decidió usar su nombre artístico "Bad Bunny" pues quería mantener un poco el anonimato pues no quería ser tan famoso, algo que evidente no ha sucedido, además dijo que "un conejito malo, no importa cuán malo, todavía se ve lindo".

Mientras el intérprete de "Efecto" contaba su experiencia al llegar tarde a la ceremonia de los Grammys, la plática fue interrumpida por el éxito de Ariana Grande y Zedd "Break Free" y el rapero no dudó en seguir la letra de la canción con un sentimiento apasionado.

"Creo que esta es la canción en inglés de la que más me sé la letra", confesó Benito.

Corden lo cuestionó sobre su gusto por la lucha y describió su aparición en el evento WrestleMania 37 como probablemente el mejor día de su vida.

"Me ha encantado la lucha libre desde que era un niño. En mis canciones, tengo muchas referencias a la lucha libre. WWE dijo: 'Vaya, este tipo es fanático nuestro, así que deberíamos hacer algo con él', así que preguntó: '¿Quieres ser árbitro?' Dije: 'Quiero pelear'.'¿En serio? ¿Está seguro?' Sí, quiero pelear. Quiero estar en el ring de verdad", contó.

Luego el presentador y la estrella latina subieron al ring a poner a prueba sus habilidades físicas junto al luchador Rey Mysterio para finalmente volver al auto a interpretar juntos "As It Was" de Harry Styles.