A Arleth Terán no le importan críticas por pésame a Maribel Guardia

Arleth Terán asegura que se quedó con un "buen sabor de boca" luego de dar el pésame a Maribel Guardia , tras el sensible fallecimiento de Julián Figueroa, el único hijo de la actriz, por lo que no le importa lo que las otras personas opinen, pues ha sido muy criticada por hacer públicas sus condolencias, debido a que hace 27 años sostuvo un romance con Joan Sebastian, el entonces esposo de Maribel.

Un reportero le comentó a Arleth que se había vuelto tendencia, desde hace unas semanas, luego de que compartiera en su cuenta de Instagram la publicación en la que Maribel dio a conocer la muerte de Julián, el pasado 9 de abril, por lo que la actriz le pidió que le contase qué sabía acerca de ese tema, pues no estaba enterada del por qué estaba en la boca del público.

Más adelante, Terán reveló que le tenía sin cuidado lo que las personas pensarán de ella, tanto las que la apoyaban como las que la criticaban por el gesto que tuvo con Maribel, pues un día fue la tercera en discordia que detonó que la actriz tomara la decisión de separarse del padre de Julián.

"Los de en contra me tienen bien sin cuidado y los de a favor no era tampoco para ellos, el pésame no es para ellos, anyway...", indicó.

"Fue de todo el corazón el pésame, fue para ella no para ustedes, no para la gente, no para nadie, me da igual lo que opinen las otras personas, el objetivo mío se cumplió y me quedó con ese buen sabor de boca con Maribel y lo lamento mucho, de verdad que sí", precisó.

Por ello, la actriz aseguró que prefiere concentrarse en la satisfacción que le produjo acercarse a Maribel para hacerle saber su sentir, pues -como madre- dijo que se imagina que no debe ser nada sencillo afrontar la muerte de un hijo. "Ninguna madre está preparada para perder un hijo, especialmente tan joven (era un niño muy querido, además), la verdad me dolió mucho, me apachurró el corazón, me conmovió muchísimo".

Arleth, además, confesó sentirse muy consternada ya que ella, así como Maribel, sólo tiene un hijo, por lo que le envió otro mensaje a la madre de Julián:

"Le deseo a Maribel, de todo corazón, que tenga muchos motivos por los que estar día a día feliz, contenta, seguir adelante".

Uno de los pormenores que Terán dio a la prensa fue que, además de compartir la fotografía de Julián en su Instagram, ella y Maribel estuvieron escribiéndose, así como también confió que llegó a tener contacto con Julián, con el que convivió en diferentes momentos, pues dice que muchas veces se lo encontró en el Bosque de Tlalpan, donde el joven cantante se ejercitaba, asó como recordó haberlo tratado cuando era muy pequeñito, durante las grabaciones de la telenovela "Tú y yo".

Sin embargo, la actriz se mostró reticente a la hora de abordar el tema que la mantuvo en boca de todos, luego de que se hiciera público que Joan Sebastian mantenía una relación extramarital con ella, expresando que no sabía de qué le hablaban y que no quería profundizar en temas que no tenían que ver, específicamente, con la pérdida que sufre Maribel, con quien aseguró no tener ningún tipo de problema ni rencilla, definiendo su relación con la actriz como "muy buena".