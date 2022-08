Arath de la Torre, criticado por "humillar" a un participante en tv

La participación de Arath de la Torre en "El Retador" sigue dando de qué hablar, pues el pasado domingo el actor se vio en medio de la polémica tras explotar contra uno de los exparticipantes del programa, quien previamente lo señaló de hacer trampa en la emisión.

Recordemos que Pierre David, imitador de Chuponcito, quedó eliminado en la segunda gala del reality luego de perder un duelo contra Arath y su molestia lo llevó a hacer fuertes acusaciones en las redes sociales. Pierre aseguró que la producción del programa tenía cierto favoritismo con el protagonista de "Amigas y Rivales" a tal grado de que le grababan la voz y se la editaban para ayudarlo en sus presentaciones.

Sin embargo, para el tercer episodio, Pierre decidió ofrecerle una disculpa, de frente, a Arath y explicó que su intención nunca fue ofenderlo: "Nos llega la información diferente a como sale, entonces vengo a eso, con todo cariño y humildad vengo a decirte que te admiro", dijo el originario de Yucatán.

Pero la reacción del actor no fue la que el público esperaba, pues a pesar de que sí aceptó las disculpas de su antiguo contrincante, también le lanzó en pleno programa en vivo, varias advertencias, algo que muchos usuarios de redes sociales tomaron como un intento de humillar a Pierre y una actitud demasiado prepotente por parte de Arath.

"Cuando yo perdí te abracé, te felicité. Te disculpo, pero te pido de favor que no vuelvas a hacer eso, te lo doy como consejo: no escupas para arriba", respondió. "Están aceptadas las disculpas, nada más te voy a pedir un favor: no te metas conmigo. Si es que me respetas, admiras, no te metas conmigo", agregó de la Torre.