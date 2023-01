Shakira inspira a Aracely Arámbula, ¿indirecta para Luis Miguel?

El fenómeno que ha causado "Music session #53" es tal que no sólo las fans y los fans de Shakira se han pronunciado en favor de su nueva composición, sino que son muchas y muchos famosos que se han identificado con la letra de la canción, por lo que han recurrido a sus redes sociales para cantarle al desamor y, de paso, mandar una que otra indirecta a amores del pasado, o eso es lo que pareciera.

Este es el caso de Aracely Arámbula quien subió un nuevo TikTok, en el que sorprendió a sus más de 1 millón de seguidores, pues fue la primera capsula que comparte en la plataforma desde el 23 de diciembre, pero su regreso a esta red social no fue lo que más conmocionó, sino que lo hizo para cantar la canción de la colombiana y, especialmente, la estrofa en la que Shak le reprocha a Piqué por haber llevado a su vida el hostigamiento de la prensa y la presencia constante de su suegra, Monserrat Bernabeu, quien es su vecina, pues ambas residen en Esplugues de Llobregat, Barcelona.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".