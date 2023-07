Aplaude apertura

Ciudad de México

De lo que más se enorgullece "Apio" Quijano respecto a su participación en La Casa de los Famosos México es de que tanto Wendy Guevara como él le dieron visibilidad única a la comunidad LGBT+ que hace años habría sido impensable en televisión abierta.

Héctor Quijano, nombre real del integrante de Kabah, dijo, en entrevista, que pese a las críticas y detractores le encantó la experiencia de haber durado 50 días encerrado en la popular casa.

DAN GOLPE A LA ACEPTACIÓN

"Obviamente, la presencia de Wendy y la mía son importantes para el movimiento y la comunidad. Gracias a las redes sociales ha habido un golpe muy agresivo para la aceptación de la diversidad.

"Vivimos tiempos distintos y estamos dispuestos a trabajar por una mejor humanidad, y yo digo que qué bueno que Televisa, Endemol, se arriesgaron al incluirnos y que hayan crecido en ese aspecto", afirmó el influencer y fashionista, de 46 años.





Y además, Galilea Montijo, conductora, reveló que se rompió récord con 15 millones de votos en la gala de expulsión, misma en la que el entrevistado se reencontró con su pareja, Juan Pa Serrano.

MUCHO TRABAJO

"Yo, de lo que hago caso es de los comentarios de amor, de cariño. La gente ha sido muy amorosa. Es con lo que me quiero quedar. Después de 50 días es lo que me llevo, y di mi granito de arena y me siento muy bien", expresó.

"Apio", quien ya tiene compromisos con Kabah y el 90s Pop Tour, fue el primer expulsado del #TeamInfierno. Dice que no le guarda rencor a nadie y que le gustaría que Wendy o Nicola Porcella ganaran el reality show.

"A Wendy la veo en la final, por lo que ella genera, por lo que puede construir y lo que hicimos; se hizo mi hermana, vivimos momentos muy divertidos y es parte de un movimiento social de diversidad que ha ido creciendo.

"Y por cómo ve el mundo, por esta parte de que es tan noble, casi inocente, y supercariñoso; creo que Nico es muy buena persona".