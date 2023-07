La controversial relación de Angelina Jolie con su padre Jon Voight

Su padre, Jon Voight, tuvo sus años dorados en los años 70. Actor muy talentoso, daba muy bien en papeles tiernos como duros. Uno de sus grandes éxitos fue "El campeón", película en la que era un padre boxeador que peleaba por la custodia de su hijo.

Este entramado familiar podría tener algunos puntos en común con su vida real. Porque Jon Voight tuvo una relación compleja con su famosa hija actriz. Fruto de su amor con Marcheline Bertrand, nacieron James Haven y Angelina Jolie. Se divorciaron en 1979 por lo que la actriz creció entre el rencor por la infidelidad hacia su madre y la tristeza por el abandono de su padre.

Angelina Jolie ha dicho varias veces que su padre era muy generoso con causas benéficas, pero descuidaba a sus hijos. "Nunca tuve una casa donde crecer, nunca tuve un hogar. Vivimos en muchos apartamentos, compraba la ropa en tiendas de segunda mano y nunca teníamos nada", recordó. También dijo que que Voight "no era como un papá. Era un hombre complicado, a quien trataba de entender y quien siempre quise amar. Pero nos atacábamos porque ambos creíamos estar en los cierto".

En su etapa adolescente, Angelina Jolie consumió diversas sustancias, coleccionaba armas blancas y hasta contó que pensó en contratar un sicario para que la matara. Su padre seguía ausente, algo que la llevó a suprimir su apellido cuando quiso entrar a Hollywood. "No es que no quería a mi papá, pero no deseaba tener una ventaja en los castings por mi apellido", explicó después.

"Estoy descorazonado por el hecho de que mis hijos quieran mostrar una mala imagen mía. Quizás el trauma de la muerte de su madre empeoró la situación. Yo les envío continuamente mi amor y estoy siempre disponible para ellos, para cualquier cosa que necesiten de mí", dijo el actor. Si bien trabajaron juntos, estuvieron varios años sin hablarse hasta que Brad Pitt, según cuentan, propició el encuentro y además porque Angelina Jolie quería que sus hijos disfrutaran de su abuelo.