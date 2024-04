Ángela Aguilar apoya a Danna Paola: "estoy muy cansada que a las mujeres trabajadoras las cancelen por babosadas"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar cuida de su salud mental y desestima los comentarios malintencionados que recibe en redes sociales, donde tiene millones de seguidores, así lo confesó hace unos días durante su asistencia a los Premios Platino Xcaret 2024, donde se presentó y deleitó con su interpretación del tema "Quizás, quizás, quizás".

La hija de Pepe Aguilar aplaudió la conexión que hay con la gente que la apoya y que la sigue, lo calificó como algo bonito y que toma con responsabilidad, sin embargo, no se engancha con las críticas y el hate que hay en redes, pues pondera su salud mental, la cual combina con una vida saludable, sin vicios, rodeada de gente positiva.

Ángela Aguilar externa su apoyo a Danna Paola

Sobre las reacciones de hate que cierto público tiene con sus acciones, canciones o declaraciones, Ángela Aguilar no se preocupa, pues procura enfocarse en lo que realmente le gusta, que es cantar.

"Ya dejé de hacer cosas para que la gente lo apruebe, a mí me encanta cantar, me encanta expresarme, estar con mi familia, jugar con mis perros, montar a caballo, me encanta hacer todo lo que estoy haciendo, así que yo no lo hago por esas personas que lo les gusta, lo hago por mí y por la gente que me apoya", dijo al programa "Venga la Alegría".

Sobre la cancelación que muchos piden para Danna Paola, a raíz de su preferencia por España, Ángela consideró injusto que se promuevan estas acciones por "bobadas" hacia mujeres trabajadoras como es el caso de Danna, su amiga.

"Danna es una amiga mía y lo que te puedo decir es que estoy muy cansada de que, a las mujeres tan trabajadoras, poderosas, que se han dedicado toda su vida a esta carrera las cancelen por babosadas y las metan en problemas por babosadas", enfatizó.

Reiteró su apoyo a las mujeres que se quieren dedicar a la industria, y consideró exagerada la reacción de la gente que promueve la cancelación en casos como el de Danna.

"Yo apoyo la carrera de cualquier mujer que se quiera dedicar a la música, a la industria y se me hace muy injusto lo que están haciendo, la neta", y consideró que esto no ocurre con los hombres en la industria.