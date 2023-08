Investiga FIFA a Luis Rubiales

Ginebra, Suiza.- La FIFA abrió el jueves un expediente disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien besó en los labios a una jugadora durante la celebración de las seleccionadas tras proclamarse campeonas del Mundial femenino.

El comité disciplinario del ente rector del fútbol mundial estudiará si Rubiales incumplió su código en cuanto a las "normas básicas de la conducta decente" y "se comportó de una forma que desprestigia al deporte del fútbol y/o a la FIFA".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no emitió comentarios sobre los reportes surgidos en la prensa nacional, de acuerdo con los cuales, Rubiales renunciará este viernes, tras cinco años en el cargo.

Rubiales besó a la jugadora española Jenni Hermoso en la boca durante la entrega de trofeos y medallas del domingo tras la victoria 1-0 del equipo ante Inglaterra en Sydney, Australia.

Unos minutos antes, Rubiales se agarró la entrepierna en gesto de victoria en una zona exclusiva del palco cerca de la reina Letizia de España y la infanta Sofía, de 16 años.

Hermoso ha dicho que no le gustó el beso y el sindicato nacional de futbolistas que la representa — que Rubiales presidió en el pasado- pidió el miércoles que su conducta no quede impune.

La FIFA respondió

"La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario", dijo el organismo.

Víctor Francos, el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes de España, dijo el miércoles que "el gesto de agarrarse los testículos en el palco es un gesto que nadie puede defender.

La FIFA no dio plazos para una decisión. Los jueces de su comité disciplinario pueden imponer sanciones sobre particulares que van desde advertencias y multas a inhabilitaciones del deporte.

El panel disciplinario de la FIFA es presidido por el abogado colombiano Jorge Palacio, exmagistrado en asuntos laborales y miembro de la Corte Constitucional de Colombia.

Lo más probable es que el caso será juzgado por tres de los 16 miembros del panel. Tres de las 16 son mujeres, de México, Inglaterra y Tailandia.

Rubiales es un vicepresidente de la UEFA, puesto por el que cobra 250.000 euros (270.000 dólares) anuales, más viáticos. Fue el principal representante de la ente rector del fútbol europeo en la final del Mundial femenino.

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin aún no se ha pronunciado sobre el comportamiento de Rubiales, quien en febrero será el anfitrión del próximo congreso anual de la entidad.

La federación española, que ha tenido a Rubiales como presidente durante cinco años, convocó a una reunión de emergencia este viernes en Madrid y la agenda del encuentro abordará la polémica.

No está claro si la reunión servirá para que Rubiales reciba apoyo o si se responderá al creciente clamor — por parte del gobierno español y dirigentes del fútbol — para que sea removido del cargo.

Pero distintos medios españoles conjeturaron el jueves en que se espera la renuncia del líder de la federación.

También Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, criticó los actos de Rubiales.

"Es un tema muy delicado, creo que, como ciudadano y como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente", dijo Ancelotti. "Creo que hay órganos que van a decidir esto. Me quedo con lo que he dicho antes, no sé si se va a dimitir o no, creo que tomarán la decisión más adecuada y ya está".