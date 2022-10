Distanciada de sus hijos

Anel Noreña está muy distanciada de su hija Marysol. La buena relación que había entre la exesposa de José José, y sus dos hijos, José Joel y Marysol, no existe por el momento, y desde hace meses circula la versión de que ella se alejó de su madre y de su hermano.

Anel habló con la prensa sobre el distanciamiento que hay con su hija, a quien no ve desde hace tiempo y tampoco hablan por teléfono.

Sin dar detalles del motivo del distanciamiento, Anel aseguró que no se merece ese trato, aunque hubiera sido "la mamá más mala del mundo", y confesó que espera que las cosas entre sus hijos se arreglen, pues lo que es un hecho es que ama a su hija.

"Aunque yo haya sido la peor mamá del mundo, te juro que no lo fui, no es justo lo que me están haciendo", aseguró.

Cuando se le preguntó si deseaba mandarle algún mensaje a su hija, Anel dijo que no.