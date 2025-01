Anahí: Defensa ante acusación de trampa en 'Quién es la Máscara'

Por: Agencia Reforma

Enero 14, 2025 - 12:01 p.m.

Anahí está dolida, pero es firme en su postura.

Afirma que la acusación en su contra de TelevisaUnivision es falsa, que no tiene ningún sustento y llevará el caso hasta las últimas consecuencias para defender su nombre y trayectoria.

"Mi equipo jurídico está analizando el caso para el tema de defender mi nombre, mi reputación, que están siendo afectadas.

"La afectada aquí soy yo, por supuesto, detrás mío también tengo un muy buen equipo de abogados tanto en México como en Estados Unidos y ellos están analizando la situación para las demandas a las que se tenga que proceder", señala en entrevista.

Categóricamente niega el presunto engaño que le atribuyen en ¿Quién Es la Máscara?

"Despierto con esta terrible y absolutamente falsa acusación que parece totalmente fuera de lugar. Me lastima como mujer, como artista.

"Soy una mujer que lleva 40 años de trayectoria, en mayo cumplo 42 de vida, entonces, la verdad, esto sí viene a ser algo muy triste para mí. Yo jamás me he prestado a un arreglo que vaya en contra de mis principios. Soy una mujer de una sola pieza: mi vida, mi carrera y mi trabajo han sido transparentes", asevera.

"Me da mucha tristeza, pero lo que a mí me gustaría dejar en claro es que yo no tengo nada qué ocultar. Yo aquí estoy, como siempre y como he estado toda la vida, para dar la cara y ser esta que todos conocen desde que era una bebé.

"Sobre todo, por mis fans y la gente que me ha seguido toda la vida, quiero que sepan que aquí estoy y que yo me debo a ellos y al cariño que me han dado", destacó la protagonista de la telenovela RBD.

Sin tener muy claros los puntos de la querella de la televisora contra ella, Anahí precisa que después de 15 años de ausencia en esa pantalla decidió regresar por petición de "un alto mando de la empresa".

Aclara que escuchó la propuesta y la aceptó emocionada sin pedir ninguna condición ni fijar un salario determinado.

"Cuando me proponen, lo que más ganó en mi corazón fue justo eso, el volver a donde todo inició, el volver a donde yo a los 2 años comencé una carrera, donde yo pisé un foro por primera vez en mi vida. Me jaló mucho una emoción de poder compartirlo y platicarlo con mis hijos".

Reitera que ella siempre estuvo en el reality con la mejor intención, la mejor energía y trabajando para en conjunto con el productor Miguel Ángel Fox y su equipo para el éxito del show.

De Danna Vázquez, su publirrelacionista en este programa, y a quien en su denuncia TelevisaUnivision señala de la responsable de la filtración de nombres de los artistas, aclara que sólo la ayuda en algunas cosas relativas a medios.

"Mi contrato yo lo cerré directamente con Televisa. Siempre me pasa que alguien sale a decir que es mi representante, y yo no tengo representante", subraya.