Será Alfonso Herrera ponente en la ONU y condecorado

GUADALAJARA, Jalisco .- El actor mexicano Alfonso Herrera será ponente en la quinta Reunión anual de la Cumbre de Liderazgo Hispano (HLS de la ONU y honrado por la fundación "We Are All Human" en Nueva York.

La HLS celebrará su 5ta Reunión Anual este 7 y 8 de diciembre en las oficinas centrales de la ONU en Nueva York, un evento que reúne a diversos líderes internacionales en su campo, como académicos, CEOs y ONGs, con el fin de unificar la agenda hispana en Estados Unidos.

Uno de los principales participantes de este año será Alfonso Herrera, quien será uno de los ponentes encargados de conversar sobre el tema principal de esta edición 2022: "Progreso y Orgullo", así como resaltar la creación de redes para facilitar y avanzar en áreas clave para la comunidad hispana hacia el 2023 y más allá.

"Me siento muy honrado en participar como orador en la Cumbre de Liderazgo Hispano y ser parte de los miembros que colaboran en la unificación de la agenda hispana en Estados Unidos para 2023 y en el futuro", dijo Herrera en un comunicado de prensa.

Esta cumbre culminará la totalidad de sus actividades el 8 de diciembre, el día de "la igualación salarial latina", con discursos de la activista Dolores Huerta y Helle Thorning-Schmidt, ex primer ministro de Dinamarca.

La Fundación We Are All Human, dedicada a la movilización y apoyo a la comunidad hispana en los Estados Unidos, anunció que Dolores Huerta, Alfonso Herrera y Joanna Peña-Bickley serán las personalidades homenajeadas con los Hispanic Star Awards 2022 en su segundo evento anual conocido como Gala We Are All Human que se celebrará el 8 de diciembre, en el Gotham Hall de Nueva York.

"Me siento agradecido con la fundación We Are All Human por este reconocimiento, pues me brinda la posibilidad de honrar desde mi trinchera a la comunidad latina, misma que hace una labor titánica aportando día con día en diversos rubros profesionales en los Estados Unidos", compartió el actor.