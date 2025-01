A Alan Tacher le gusta Lucero Mijares para novia de su hijo

Por: El Universal

Enero 14, 2025 - 03:42 p.m.

Alan Tacher refrenda su deseo de que Lucero Mijares se empareje con Alex, su hijo, pues no habría nada mejor que tener como consuegros a Lucero y Mijares, con quienes sostiene una gran amistad desde hace años, motivo por el que ya bromea con el hecho de que exhortará al "Soldado del amor" para que él se encargue de los gastos de la posible boda.

Fue alrededor de hace un año cuando Lucero confió que, si había un joven que le parecía del todo atractivo, ese era, indudablemente, Alex Tacher, el hijo del conductor de "Despierta América".

La joven confesó que fue a través de las redes sociales, donde vio una foto de Alex, el cual la dejó admirada por su gran atractivo físico.

"Digo, no lo conozco en persona, pero vio una foto y yo sí dije ´ay, hello, hola´", dijo en su momento.

Al poco tiempo, el conductor y Lucero coincidieron en una alfombra roja, en la que él le preguntó a la joven acerca de su opinión sobre el amor y ella le externó su interés por conocer a su hijo, deseo que fue muy bien recibido por Tacher.

A la fecha, Alex y Lucero siguen sin conocerse, pero los deseos del conductor de que un día se conozcan siguen siendo los mismos, pues, con comicidad, reveló a la prensa que le ilusiona el hecho de que Mijares y Lucero se conviertan en sus consuegros.

"Lo hemos platicado, nos hemos reído mucho, no conoce a Lucerito, no la conoce; hubo un comentario de Lucerito, uno de Alex también, entonces me encargo, yo ya le quiero cobrar la boda a Mijares, no afloja billete, hasta que no lleguemos a un acuerdo los papás, no hay boda".

Con más seriedad, Tacher precisó que es consciente que, de haber una relación, dependerá sólo de los jóvenes, aunque pensar en emparentar con los Mijares es una idea que le encantaría, ya que conoce lo buenas personas que son.

"Imagínate, no hay nada mejor que los consuegros se lleven de maravilla, pero también ahora depende de ellos, de los hijos finalmente", ahondó.

El intérprete de "Para amarnos más" ya está al tanto de las pretensiones de Tacher, pues fue él mismo quien le propuso de que, de concretarse un noviazgo entre sus hijos, sea él quien corra con todos los gastos de la celebración de bodas, a lo que Mijares respondió que ya se encuentra en desuso la costumbre de que el padre de la novia sea quien ponga el dinero para la fiesta.

"No, eso era antes, que el papá de la novia pone todo".

En la actualidad, Alex estudia arquitectura en Nueva York, mientras que Lucero sigue forjando una fructífera carrera en el teatro musical de nuestro país.